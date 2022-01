Andry Shevchenko ha parlato ai microfoni di Sky: "Giusto affidarsi alle autorità per queste situazioni, poi vedremo cosa succede. Dobbiamo ripartire dalla partita contro l'Atalanta, c'è stato un ottimo atteggiamento e dà buoni segnali per il girone di ritorno. La difesa risulterà importante, non prendere gol ci aiuterà a risalire la classifica. La squadra ha lavorato bene in settimana e sono fiducioso, non ci sono stato ma ho seguito benissimo le sedute e ho piena fiducia nei report dei miei collaboratori. Il Sassuolo è una bella squadra, gioca un bel calcio. Ho deciso di schierare Hefti perché l'abbiamo visto bene, il mio staff mi ha dato il via libera".