Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa, parla a Sky dopo la partita pareggiata contro l'Atalanta: "Oggi è stato veramente importante avere questa risposta, con carattere e cuore, il Genoa ha dato tutto in campo e il punto è meritato. Abbiamo messo grinta, impegno, i tifosi vogliono vedere il Genoa giocare così, con voglia di sacrificio".



SUL MERCATO - "Mi piacerebbe avere possibilità di cambiare modulo in certe partite, quindi se possiamo trovare un giocatore che possa farci fare il 4-3-3 mi piacerebbe. E' questa la mia richiesta al direttore sportivo".



SU PORTANOVA - "Ha giocato poco, ma con la Lazio e in Coppa Italia ha fatto bene e oggi ha fatto una grande partita. Ha chiuso, si è inserito, ha tagliato le linee di passaggio... E' stato importante per noi".



SU CRISCITO - "Non penso sia un infortunio grave, magari un affaticamento al polpaccio ma dobbiamo verificarlo".