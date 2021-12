Si intravede una piccola luce in fondo al tunnel rossoblù.



Domani sera nel delicatissimo derby contro la Sampdoria, Andriy Shevchenko e il suo Genoa potranno finalmente contare su alcuni importanti recuperi. Mattia Destro e soprattutto capitan Mimmo Criscito appaiono ormai definitivamente ristabiliti dopo i lunghi e rispettivi infortuni che li hanno fin qui impedito di debuttare nel nuovo Grifone dall'accento ucraino.



In particolare il difensore partenopeo scalpita per riprendere il proprio posto nella retroguardia genoana. Più difficile invece vedere fin dal primo minuto il bomber marchigiano, che tuttavia quasi certamente rientrerà nell'elenco dei convocati, magari per essere impiegato a gara in corso.



Ma le buone notizie per Shevchenko potrebbero non essere finite qui. L'allenamento di oggi e la rifinitura di domani potrebbero infatti registrare anche i definitivi ritorni di altre pedine mancanti nelle ultime settimane, ossia i vari Fares, Kallon e Maksimovic. Chi quasi certamente sarà della gara sono invece i due centrocampisti Sturaro e Badelj, entrambi assenti contro la Juventus domenica scorsa.



Dopo tanta apnea, dunque, Shevchenko sembra poter finalmente respirare un po' di ossigeno a pieni polmoni.