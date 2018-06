Resta Nemanja Radonjic il principale obiettivo del Genoa per rafforzare i propri esterni d'attacco. Ma per mettere le mani sul 22enne serbo il Grifone dovrà aspettare almeno fino alla fine del Mondiale.



Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, difficilmente la Stella Rossa si priverà del proprio talento prima dell'atto conclusivo della rassegna planetaria, nella chiara speranza che Russia 2018 possa rivelarsi per l'ex Roma una vetrina in grado di metterne in luce le doti ed alzarne contestualmente il valore del cartellino.



Al Genoa, che un paio di settimane fa sembrava ad un passo dall'ufficializzarne l'acquisto, non resta che attendere.