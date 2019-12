Più che un'infermeria, a giudicare dal continuo via vai di degenti, quella del Genoa sembra quasi un pronto soccorso.



Non passa infatti praticamente giorno senza che la lista degli indisponibili di Thiago Motta venga aggiornata con nuovi nomi. In attesa di capire le reali condizioni di Stefano Sturaro e Andrea Favilli, entrambi esclusi dal derby per problemi muscolari, a Pegli si deve fare i conti con i dolori alla schiena patiti proprio nel post-Sampdoria da Mimmo Criscito.



Il capitano rossoblù ieri non si è allenato con il resto dei compagni e ad oggi la sua presenza per la sfida di sabato sera in casa dell'Inter è fortemente in dubbio. Un'eventuale assenza avrebbe ricadute pesantissime sul Grifone, già alle prese con defezioni in serie in ogni reparto del campo, difesa compresa.