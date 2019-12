E adesso, se volete, chiamatelo Sentenza, con la S maiuscola proprio come Lee Van Cleef nel capolavoro di Sergio Leone, Il buono il brutto e il cattivo.



Tra le poche note positive emerse dalla trasferta di Lecce per il Genoa c'è la conferma dell'infallibilità del suo capitano dagli undici metri.



Per la quattordicesima volta in carriera Mimmo Criscito si è presentato ieri sul dischetto del rigore e come accaduto in tutte le occasioni precedenti il capitano rossoblù ha scagliato la palla in fondo al sacco.



Una percentuale perfetta quella del numero 4 del grifone scopertosi specialista delle massime punizioni soltanto negli ultimi anni ma che nel corso di questa stagione ha già alzato le braccia al cielo in ben quattro occasioni, una in Coppa Italia le altre tre in campionato.



In una squadra alla perenne ricerca di identità l'unica certezza sembra essere il piede caldo di Sentenza.