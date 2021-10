Tra i molti casi su cui in questi giorni di pausa dovrà lavorare lo staff medico e sanitario del Genoa c'è anche quello relativo alle condizioni fisiche di Mimmo Criscito.



Il capitano rossoblù è uscito malconcio dalla sfida persa sabato pomeriggio in casa della Salernitana, abbandonando il campo nel secondo tempo a causa di un dolore alla caviglia causato da uno scontro di gioco. Gli esami strumentali a cui verrà sottoposto il giocatore nelle prossime ore stabiliranno l'entità dell'infortunio e anche i relativi tempi di recupero.



La speranza per il Genoa è ovviamente quella di poter avere Criscito a disposizione già per la gara con il Sassuolo in programma a Marassi tra due settimane.