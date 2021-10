Brutto guaio per il Genoa e Davide Ballardini a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida in casa della Salernitana.



Nel corso degli esercizi di riscaldamento che hanno anticipato il fischio d'inizio dell'Arechi, Mattia Destro ha accusato un fastidio muscolare alla coscia, dovendo rinunciare a scendere in campo contro i granata. Al suo posto Ballardini ha schierato al centro dell'attacco Flavio Bianchi al fianco di Yayah Kallon, proponendo così una coppia offensiva giovanissima.



Le condizioni di Destro, autore fin qui di 4 gol in altrettante apparizioni in campionato, verranno valutate attentamente nelle prossime ore per capire l'entità del infortunio.