Genoa, si ferma anche De Winter: rischia diverse settimane di stop

Getty Images

È un'emergenza senza fine quella che si sta abbattendo sul Genoa in questo avvio di stagione.La squadra rossoblù, in crisi di gioco e di risultati sul campo, non conosce pace eppure fuori, falcidiata daAi vari Bani, Messias, Vitinha, Ekuban, Badelj, Frendrup, tutti bloccati in infermeria per guai di vario genere,. Il difensore belga è rimasto vittima di un infortunio durante un allenamento con la propria nazionale, peraltro inserita nello stesso girone di Nations League dell'Italia di Luciano Spalletti. Il ventiduenne cresciuto nel vivaio della Juventus ha dovuto abbandonare il ritiro dei Diavoli Rossi, facendo ritorno anticipato a Pegli.

Quest'oggi verrà sottoposto agli esami strumentali che dovranno rivelare la gravità dell'infortunio e l'entità del suo stop forzato.facendo mancare ad Alberto Gilardino uno dei punti di riferimento della propria retroguardia.