Il capitano del Genoa Mimmo Criscito non prenderà parte alla sfida che domenica all'ora di pranzo opporrá i rossoblù alla Lazio.



Il difensore campano non ha infatti preso parte all'allenamento odierno, in quanto vittima di un risentimento muscolare che gli farà saltare la trasferta dell'Olimpico. A darne notizia è stato lo stesso allenatore del Grifone, Davide Ballardini, nel corso della conferenza stampa di presentazione alla gara tenutasi oggi.



L'assenza impedirà a Criscito di raggiungere già domenica il traguardo delle 200 partite in Serie A con la maglia del club più antico d'Italia.