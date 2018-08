Il Genoa ha pubblicato sul proprio sito web il report dell'allenamento odierno in vista della sfida contro il Sassuolo: i rossoblù hanno svolto lavoro misto, caratterizzato da esercitazioni di mobilità e destrezza, seguito da esercizi di possesso in campi di dimensioni differenti e per terminare partitella in campo ridotto. In chiusura seduta di aerobica.



GLI INFORTUNATI - Hanno svolto allenamento differenziato Favilli, Sandro, Medeiros e Romero; Hiljemark invece ha effettuato una seduta personalizzata programmata.