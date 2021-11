La ripresa degli allenamenti in casa Genoa porta in dote due brutte notizie per Andriy Shevchenko. Alla seduta odierna, la prima della settimana che culminerà domenica sera con la sfida di Marassi alla Roma, hanno infatti partecipato soltanto parzialmente due dei pilastri dello spogliatoio rossoblù: Mimmo Criscito e Felipe Caicedo.



Sia il capitano che l'attaccante hanno dovuto terminare il proprio lavoro in anticipo rispetto ai compagni, finendo entrambi vittime di noie muscolari la cui entità verrà valutata nelle prossime ore. La speranza è ovviamente quella di riuscire a recuperarli per la gara con i giallorossi.