Dopo mesi di silenzio, ma non certo di stasi, la vicenda del contestato scudetto del 1915 torna prepotentemente d'attualità.

A rinverdire le richieste di un'assegnazione quanto meno ad ex-equo tra Lazio e Genoa di un campionato formalmente assegnato ai rossoblù è l'avvocato, e tifoso biancoceleste, Gianluca Mignogna.



Da anni il legale laziale sta conducendo una vera e propria battaglia burocratica basata su un'approfondita opera di ricerca storica per dimostrare la tesi secondo cui l'assegnazione del titolo al Grifone avvenne solo molti anni dopo quel campionato, interrotto dallo scoppio della guerra, e in maniera del tutto unilaterale da parte degli stessi dirigenti liguri. Ora, dopo aver raccolto oltre 38mila firma, come riporta Tuttosport, Mignogna si sarebbe fatto portatore di una richiesta formale di co-intestazione di quello scudetto presso la Federcalcio.