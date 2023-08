Socchiusa per qualche settimana, la pista che porta il Genoa sulle tracce di Idrissa Touré sembra potersi riaprire grazie all'aiuto indiretto di una vecchia conoscenza rossoblù.



L'approdo al Pisa dell'ex grifone Miguel Veloso, ufficializzato in mattinata dal club toscano, dà di fatto il via libera alla partenza del 25enne tedesco, pari ruolo del portoghese a lungo corteggiato dai liguri in tempi recenti.



Dopo aver acquisito le prestazioni di Morten Thorsby, il Genoa sembra voler sistemare definitivamente il proprio reparto mediano con l'innesto di un ulteriore elemento. E per caratteristiche tecniche e anagrafiche il centrocampista passato anche dalla Juventus Under 23 sembra il profilo ideale per soddisfare le richieste di mister Gilardino.