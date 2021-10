Buone notizie dall'infermeria per Davide Ballardini e per il suo Genoa.Nella giornata di ieri il capitano rossoblùcon il pallone tra i piedi e presto conta di poter lavorare regolarmente con il resto del gruppo, dimostrando di essersi lasciato definitivamente alle spalle la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro la Salernitana una settimana fa.Salgono quindi in maniera esponenziale le possibilità il numero 4 rossoblù possa essere regolarmente al suo posto in campo domenica prossima contro il Sassuolo.