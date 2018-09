All'indomani dalla brutta sconfitta patita in casa della Lazio Davide Ballardini trova un buon motivo per sorridere. Nel primo allenamento in vista della gara di mercoledì sera contro il Chievo il tecnico romagnolo ha infatti potuto contare a pieno regime su Andrea Favilli, da oltre due settimane fermo ai box a causa di un guaio fisico che gli aveva fatto saltare le gare con Bologna e Lazio. L'ex centravanti dell'Ascoli ha svolto finalmente l'intera seduta con il resto dei compagni è già mercoledì dovrebbe rivedersi in distinta, anche se difficilmente scenderà in campo dal primo minuto. Altra buona notizia giunta dall'infermeria è quella che riguarda Cristian Romero, anch'egli tornato totalmente a disposizione dopo diverse settimane di stop. Ancora fermi invece Lisandro Lopez e Gianluca Lapadula per i quali tempi i recupero restano ancora da definire.