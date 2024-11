AFP via Getty Images

Genoa, si rivede Messias. Ma poche speranze per il Cagliari

Marco Tripodi

30 minuti fa



A quasi tre mesi dalla sua ultima apparizione in campo Junior Messias ha finalmente ripreso a lavorare sul campo con il resto dei compagni.



Il trequartista brasiliano del Genoa, assente per infortunio dal terzo turno di campionato, da ieri è tornato al disposizione del tecnico rossoblù, che nel frattempo è diventato Patrick Vieira.



Dopo uno stop così lungo e data la delicatezza della gara viene difficile ipotizzare che l'ex di Milan e Crotone possa trovare spazio già domenica nell'organico che all'ora di pranzo ospiterà al Luigi Ferraris il Cagliari nella 13^ giornata di Serie A. Più probabile prevedere un rientro morbido, magari per la successiva sfida di campionato contro l'Udinese, prevista alla Dacia Arena domenica 1 dicembre.