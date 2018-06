Come tutte le società del mondo anche il Genoa in queste settimane sta guardando con estrema attenzione a ciò che accade in Russia.



Tra gli osservatori speciali degli emissari del Grifone ci sarebbero anche Kamil Grosicki, centrocampista polacco che all'occorrenza sa giocare anche come ala.



Il 30enne di Stettino, come riporta questa mattina il Secolo XIX, da ormai due stagioni sta cercando di salutare l'Hull City, il club della seconda divisione inglese nel quale milita dal gennaio 2017. Un anno fa fu molto vicino alla Fiorentina, come ha raccontato recentemente lo stesso giocatore durante un vero e proprio sfogo: "Sono deluso, i miei agenti non hanno fatto ciò che mi avevano promesso. C’erano molti club di Premier League su di me, mi chiedo come mai alla fine sia rimasto all’Hull. Posso anche dire di essere stato molto vicino alla Fiorentina. Avevamo raggiunto un accordo in soli dieci minuti e non ho idea del motivo per il quale non ho firmato con loro".