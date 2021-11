Piove sul bagnato in casa Italia. Alla vigilia della decisiva sfida con l'Irlanda del Nord, che potrebbe valere la qualificazione diretta ai mondiali del Qatar oppure spedire gli Azzurri verso la tagliola dei play-off, Roberto Mancini perde un altro pezzo del proprio organico.



Salvatore Sirigu, colonna dello spogliatoio italiano, non prenderà parte alla trasferta di Belfast. Il portiere sardo ha infatti accusato alcune linee di febbre e nella giornata di oggi è rientrato a Genova. Una situazione che più che la Nazionale sembra però preoccupare soprattutto il Genoa, già alle prese con diversi indisponibili, anche se il tampone anti-Covid a cui come da protocollo si è sottoposto Sirigu ha se non altro escluso per il giocatore la positività al coronavirus.



La situazione del portiere verrà ovviamente tenuta sotto controllo dallo staff sanitario rossoblù.