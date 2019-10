Il grande ex centravanti del Genoa Tomáš Skuhravý dice la sua sul momento del Grifone. E non ci va certo tenero: “Non so cosa stia succedendo, ma il livello è veramente basso - ha dichiarato all'emittente televisiva Antenna Blu - Contro il Bologna, a 20’ dalla fine, i giocatori non ce la facevano più sul piano fisico, è strano. Bisogna comunque rimanere vicini alla squadra aspettando che apra il calciomercato: per il Genoa ci vorrebbe uno alla Bortolazzi, che verticalizzava e serviva grandi palloni agli attaccanti. Anche in difesa l’unico che per ora sta facendo bene è Mimmo Criscito”.



Skuhravý ha poi analizzato le ultime due prestazioni del Genoa: "Contro il Bologna ho visto male la squadra, e la mia impressione è stata confermata anche dalla partita con la Lazio; ok perdere, ma 4 gol…”.



Ma le critiche del gigante boemo non si limitano solo ai rossoblù: “Si è abbassato il livello. Non solo nel Genoa, ma proprio in generale nel calcio italiano. Se, da tifoso, vado allo stadio, non mi diverto: è difficile se in 90’ non vedi nemmeno un tiro in porta. Oggi si gioca poco in verticale, ai miei tempi io tiravo anche 7 volte verso la porta, e facevo arrabbiare il mister. Però come puoi segnare se non tiri?"