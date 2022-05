Arrivano smentite, seppur indirette, riguardo alle voci relative ad un possibile addio di Alexander Blessin al Genoa a fine campionato.



Secondo l'edizione genovese di Repubblica in edicola oggi, i rumors rimbalzati dal Belgio circa un possibile passaggio del tecnico tedesco dal Grifone allo Standard Liegi, altro club in mano alla 777 Partners, sarebbero del tutto prive di fondamenta.



Il quotidiano sottolinea come a più riprese sia il diretto interessato che il general manager Johannes Spors, colui che lo ha portato in Liguria a gennaio, abbiamo ribadito l'intenzione di proseguire il viaggio in rossoblù anche per la prossima stagione, a prescindere dalla categoria in cui militerà il Genoa.