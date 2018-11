Nonostante un'astinenza da gol che dura ormai da quattro turni, Kris Piatek continua a far gola a molti club italiani ed esteri.



Tra questi uno dei più interessati alle prestazioni del bomber polacco del Genoa è da tempo il Napoli, che a tal proposito nelle scorse settimane avrebbe già bussato dalle parti di Villa Rostan, come confermato a più riprese dalla dirigenza rossoblù. La richiesta economica dei liguri , che valutano il proprio attaccante non meno di 60 milioni di euro , ha fatto momentaneamente indietreggiare De Laurentiis, il quale resta comunque intenzionato a far suo l'attuale capocannoniere di Serie A. Tanto che, stando a quanto racconta Il Sole 24 ore, il patron campano avrebbe pronta un'offerta alternativa.



Per arrivare a Piatek il Napoli sarebbe disposto a mettere sul tavolo 35 milioni in contanti più l'intero cartellino di Younes, il trequartista tedesco prelevato a parametro zero in estate dall'Ajax e a lungo oggetto del desiderio del Grifone.



L'offerta partenopea potrebbe essere formalizzata già domani, approfittando dell'incrocio di campionato in programma a Marassi tra liguri e campani.