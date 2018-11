È stato a lungo un obiettivo di mercato del Genoa che per mesi ha cercato di prelevarlo a parametro zero dall'Ajax, soffiandolo al Napoli. Inseguito per gran parte dell'estate alla fine Amin Younes, complice anche un grave infortunio, è sfumato accettando la corte dei partenopei dove ha potuto riprendersi con calma dal guaio fisico.

Ora l'esterno tedesco d'origine libanese è pronto per essere finalmente a disposizione di Carlo Ancelotti. E per ironia della sorte potrebbe essere convocato per la prima volta proprio in occasione della sfida di sabato prossimo contro i rossoblù.



Proprio la gara di Marassi potrebbe risvegliare gli interessi del grifone nei suoi confronti. Secondo il Secolo XIX la dirigenza ligure, contando anche sulla fitta concorrenza che il giocatore ha in maglia azzurra, approfitterà dell'incontro ravvicinato con i colleghi campani per provare ad assicurarsi in prestito le prestazioni del 25enne già a gennaio.