Naidem Amiri sembra destinato a rinviare ancora il suo debutto dal primo minuto in Serie A.



Il centrocampista del Genoa, reduce da un'intossicazione alimentare che gli ha fatto saltare le sfide con Salernitana e Venezia, si è allenato regolarmente con i compagni per tutta la settimana ma difficilmente Alexander Blessin lo schiererà titolare questa sera contro l'Inter, nell'anticipo del 27° turno di campionato.



La condizione atletica dell'ex Bayer Leverkusen è infatti ancora approssimativa e, come ha lasciato intendere ieri in conferenza stampa, il tecnico gli riserverà soltanto la possibilità di entrare in campo a gara in corso.



Arrivato in rossoblù negli ultimi giorni di gennaio, Amiri ha finora indossato la maglia del Grifone soltanto nella mezzora finale della sfida con la Roma dello scorso 5 febbraio.