Il Genoa cerca il grande colpo per rinforzare il proprio attacco e regalare ad Andriy Shevchenko una stella di prima grandezza con cui allestire il 4-3-3 che il tecnico ucraino vorrebbe proporre nel girone di ritorno del campionato.



Tra i profili sondati dalla dirigenza rossoblù nelle ultime ore è emerso anche quello di Dejan Kulusevki. Secondo notizie che rimbalzano dalla Francia, il Genoa avrebbe contattato l'agente del nazionale svedese per conoscere l'eventuale gradimento del giocatore a trasferirsi in Liguria, ovviamente a titolo temporaneo. Una missione difficile da portare a termine visto che l'ex Parma è già da tempo nel mirino dei principali club inglesi, Arsenal e Tottenham in prima fila. Anche il Siviglia, inoltre, è ingolosito dall'esterno della Juve, tanto da aver messo sul piatto un'offerta da 35 milioni di euro respinta però al mittente.