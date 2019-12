Dopo Perin e Behrami il Genoa potrebbe presto riabbracciare un altro ex rossoblù.



La società ligure sarebbe infatti sulle tracce di un esterno d'attacco in grado di rivitalizzare un reparto apparso fin qui decisamente abulico e la prima scelta cadrebbe su un profilo che ha già indossato con profilo la maglia del club più antico d'Italia.



Secondo l'edizione odierna del Secolo XIX, la dirigenza genoana starebbe facendo qualcosa di più di un semplice pensiero sia su Iago Falque che su Diego Perotti. Due piste ritenuto difficili da percorrere ma non impossibili.



Sullo spagnolo del Torino le asperità sono legate soprattutto alle condizioni fisiche di un giocatore funestato dagli infortuni in questa prima parte di stagione, tanto da essere sceso in campo per appena 100 minuti complessivi. Ancora più erta la strada che porta all'argentino della Roma che nella Capitale percepisce uno stipendio netto da 3 milioni all'anno.



I due hanno già giocato assieme nel Genoa nella stagione 2014-15, per poi ritrovarsi a Roma nella seconda parte del campionato successivo.