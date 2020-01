La possibile partenza di Paolo Ghiglione, cercato da Atalanta e Milan, spinge il Genoa a guardarsi attorno alla ricerca di un possibile sostituto.



Tra i molti profili vagliati in queste ore dai dirigenti rossoblù ci sarebbe anche quello di Valentino Lazaro, esterno destro dell'Inter quasi del tutto ignorato da Antonio Conte in questa prima parte di stagione.



Acquistato per oltre 20 milioni di euro la scorsa estate, l'austriaco potrebbe ora lasciare i nerazzurri ma solo a titolo temporaneo. Sia la società che il giocatore sono infatti dell'idea che un prestito altrove sarebbe la soluzione ideale per rilanciare il ragazzo e non svalutarne il valore del cartellino.



Il Genoa, però, non è l'unico club interessato alle prestazione dell'ex laterale dell'Hertha Berlino. Su Lazaro si sarebbe già mossi West Ham e Werder Brema ma soprattutto il Newcastle, che al momento appare in vantaggio rispetto a tutte le altre concorrenti.