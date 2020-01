L'attuale portiere del Genoa di proprietà dell'Inter, chiuso in rossoblù dal ritorno di Mattia Perin che l'ha relegato al ruolo di dodicesimo, vorrebbe cambiare aria già in questa finestra di mercato.I nerazzurri al momento sembrano scartare l'ipotesi di portarlo alla Pinetina per affidargli il ruolo di vice Handanovic e preferirebbero fargli fare ancora un po' di esperienza da titolare, non escludendo la pista estera. Anzi, come anticipato da Calciomercato.com qualche giorno fa , proprio la possibilità di vederlo accasarsi lontano dalla Serie A sembra adesso quella più probabile.Secondo quanto scrive il portale questa mattina il Secolo XIXche nei giorni scorsi ha avuto ripetuti contatti con la dirigenza interista proprio per sondare la possibilità di portare il 22enne romeno temporaneamente Oltremanica, sarebbe al momento la destinazione più probabile per l'estremo difensore balcanico., anche se più defilato, resta comunquealtro club della Premier League particolarmente attratto dal ragazzo.