Potrebbe ripartire da Reggio Emilia la carriera di Manolo Portanova.



Il centrocampista del Genoa è fermo dallo scorso dicembre, dopo che la società rossoblù ha preso la decisione di metterlo formalmente fuori rosa, pur permettendogli di allenarsi regolarmente, in seguito alla condanna in grado primo a sei anni di carcere ricevuta dal tribunale di Siena per violenza sessuale di gruppo.



Sul calciatore, che malgrado i guai giudiziari può per il momento comunque continuare a giocare, sarebbe piombata la Reggiana neo-promossa in Serie B. Secondo quanto riferisce il Resto del Carlino, nei giorni scorsi il direttore sportivo granata, Roberto Goretti, avrebbe incontrato la dirigenza rossoblù allo scopo di sondare il terreno circa un possibile trasferimento temporaneo in Emilia del ragazzo di scuola Juventus.



Il riscontro sarebbe stato non soltanto positivo ma da parte dei liguri sarebbe arrivato anche il consenso a corrispondere parte dell'ingaggio di Portanova. Ora la palla passa al giocatore che dovrà decidere se accettare o meno il trasferimento alla corte di Alessandro Nesta.