Dopo il pareggio con la Roma, il Genoa si rituffa sul mercato con l’obiettivo di trattenere in rossoblù Christian Kouamé. Il gol alla prima giornata all’Olimpico ha aumentato l’interesse di alcuni club, in particolare di Borussia Dortmund e Valencia che hanno fatto un sondaggio per l’attaccante ivoriano.



PREZZO - Il Genoa non lo lascia partire per meno di 15 milioni, e ha respinto l’ultima offerta del Bologna di 12. Kouamé accende gli ultimi giorni di mercato, il Genoa fa il prezzo ma spera di trattenerlo.