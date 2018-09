Pausa per le nazionali in chiaroscuro per diversi giocatori del Genoa.



Se tra i tifosi rossoblù serpeggia un pizzico di delusione per il mancato impiego sia di capitan Criscito che di bomber Piatek nella sfida tra Italia e Polonia di venerdì scorso, nel giorno del 125° compleanno del Grifone, a riportare il sorriso dalle parti di Pegli ci pensano Ionut Radu e Goran Pandev.



Il giovane portiere romeno è risultato decisivo nel permettere la sua rappresentativa under 21 di superare il Portogallo a domicilio, respingendo in pieno recupero il rigore del possibile 2-2; il trequartista macedone si è invece confermato il trascinatore della nazionale balcanica siglando la rete del definitivo 2-0 nella sfida di Nation League con l'Armenia.



La vera nota stonata giunge invece dalle condizioni fisiche di Andrea Favilli, costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro degli azzurrini a causa di un problema al ginocchio che verrà valutato dallo staff sanitario rossoblù nei prossimi giorni. Per lui si teme un stop di almeno due o tre settimane.