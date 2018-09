Riprenderà questo pomeriggio l'attività atletica del Genoa reduce dalla bruciante sconfitta partita in casa del Sassuolo domenica scorsa.



Per tutta questa settimana e per l'inizio di quella successiva Davide Ballardini dovrà però fare a meno di ben dieci elementi della propria rosa Tanti sono infatti i giocatori rossoblu convocati in questi giorni dalle rispettive nazionali.



Su tutti spicca la chiamata di capitan Criscito in maglia azzurra. Il neo CT Roberto Mancini, già suo allenatore ai tempi dello Zenit San Pietroburgo, ha dimostrato di avere una particolare attenzione verso il laterale campano tornato in Nazionale lo scorso maggio proprio grazie al tecnico marchigiano dopo tanti anni di assenza. Tra gli avversari che Criscito potrebbe incrociare con l'Italia c'è anche il nuovo bomber del grifone Krzrystoft Piatek, convocato per difendere i colori della sua Polonia, rivale degli Azzurri venerdì sera a Torino.



Non sono certo novità invece le convocazioni di Zukanovic, Pandev e Hiljemark rispettivamente con Bosnia, Macedonia e Svezia. Molti puoi anche i genoani inseriti nelle liste delle varie nazionali giovanili. L'Under 21 di Gigi Di Biagio accoglierà Andrea Favilli, quella romena Ionut Radu mentre quella belga farà altrettanto con Stephane Omeonga. Chiamata in Under 19 infine per i giovanissimi Antonio Candela e Alessandro Russo.