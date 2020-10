In un periodo complicatissimo per il Genoa, ancora alle prese con lo tsunami covid che ha travolto metà della rossoblù, due piccoli sorrisi arrivano dalle gare internazionali che vedono coinvolti altrettanti tesserati del Grifone.



Nel derby del Balcani tra Macedonia e Kosovo, valido per la semifinale degli spareggi d'accesso ad Euro 2020, Goran Pandev, pur senza segnare, ha trascinato i suoi connazionali ad una vittoria storica. Un 2-0 che porta il piccolo stato dell'ex Jugoslavia ad un passo da una storica partecipazione ad un grande evento internazionale. Tra i macedoni e la fase finale dell'Europeo ora c'è di mezzo soltanto la Georgia, da affrontare in gara secca lunedì nel Caucaso.



Buone notizie sono giunte anche dall'Uzbekistan, dove il neoacquisto rossoblù Eldor Shomurodov ha lasciato il segno nella sfida amichevole con l'Iran. La rete realizzata dal centravanti non è però servita ai padroni di casa per evitare il ko, visto che i persiani si sono imposti per 2-1.