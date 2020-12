Una notizia buona e una cattiva per il Genoa in vista dell'impegno di domenica pomeriggio in casa del Benevento.



Nell'allenamento odierno Rolando Maran ha infatti potuto riabbracciare Goran Pandev che ha smaltito la lombalgia alla schiena che lo aveva costretto a saltare la sfida di mercoledì sera contro il Milan. Il macedone, con tutta probabilità, sarà quindi a disposizione per la gara del Ciro Vigorito. Assieme a lui si dovrebbe rivedere anche Davide Zappacosta, tornato in gruppo già da ieri.



Chi invece salterà non solo la trasferta in terra campana ma anche il successivo derby con lo Spezia è Luca Pellegrini che durante il match con i rossoneri ha accusato una​ lesione all’adduttore della gamba sinistra.