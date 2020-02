Tanti grattacapi ma anche qualche sorriso per Davide Nicola nella settimana che porta alla sfida di domenica con la Lazio.



Se da una parte l'allenatore rossoblu dovrà rinunciare forzatamente ad alcune delle sue pedine più importanti, come lo squalificato Sturaro e gli infortunati Romero, Ghiglione e probabilmente anche Schone, dall'altra il tecnico può sorridere per il pieno recupero di Iago Falque.



L'attaccante spagnolo, tornato al Grifone qualche settimana fa in prestito dal Torino, non è ancora sceso in campo con la maglia rossoblu a causa di alcuni guai fisici che lo hanno tormentato nella prima parte di stagione. Ora però Falque sembra essersi completamente ristabilito tanto che sotto alla Lanterna c'è già chi ipotizza un suo possibile impiego contro i biancazzurri. E non soltanto a gara in corso ma addirittura dal primo minuto...