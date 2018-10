È meno grave del previsto l'infortunio occorso a Gianluca Lapadula mercoledì nel corso dell'amichevole tra Genoa ed Entella.



Le verifiche alle quali si è sottoposto ieri l'attaccante piemontese hanno infatti evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra escluso lesioni ai legamenti. I medici hanno consigliato al giocatore di restare a riposo per due o tre giorni.

Nessuno lungo stop, come invece si temeva inizialmente, quindi per l'ex centravanti del Milan che tuttavia non sarà con ogni probabilità inserito da Ivan Juric tra i convocati per la gara di domenica contro l'Udinese.