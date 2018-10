Tra le tante vittime cadute sotto i colpi di Krzysztof Piatek non ci sono solo le difese delle squadre incrociate dal Genoa in questo avvio di stagione. A piangere per le reti del polacco è infatti anche un suo compagno di squadra, quel Gianluca Lapadula che tra infortuni ed incomprensioni tattiche non ha ancora giocato un solo minuto in questo campionato. Attualmente fermo ai box per un guaio muscolare, difficilmente l'ex centravanti di Milan e Pescara riuscirà a riconquistare la titolarità anche quando le sue condizioni fisiche torneranno ottimali.



Ecco perché, stando a quanto riporta Sportmediaset, già a gennaio il 29enne attaccante piemontese potrebbe salutare definitivamente il Grifone, nonostante il suo contratto con i rossoblu' scadrà soltanto nel giugno 2022.