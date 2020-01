Visite mediche in corso per il prossimo rinforzo del Genoa.



Adama Soumaoro, 27enne difensore centrale proveniente da Lille, è entrato poco dopo le 15 nei locali dell'Istituto Il Baluardo nella zona del Porto Antico di Genova.



Espletato il classico rituale clinico, il giocatore firmerà il contratto che dovrebbe legarlo al Grifone fino alla fine di questa stagione. Al termine del campionato i rossoblù decideranno poi se esercitare su di lui l'opzione di riscatto oppure rimandarlo in Francia.