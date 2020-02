Adama Soumaoro non vede l'ora di debuttare in Serie A. L'ultimo arrivato in casa Genoa smania dalla voglia di mettersi in luce nel nostro campionato, sua prima esperienza all'estero dopo una vita passata a difendere i colori del Lille in Ligue 1.



L'occasione buona per il colossale difensore transalpino potrebbe arrivare già domenica, quando a Marassi sarà di scena il Cagliari. La squalifica di Romero e le non ancora perfette condizioni fisiche di Zapata, ancora alle prese con i postumi dell'infortunio muscolare che lo sta condizionando da ormai un paio di mesi abbondanti, potrebbero spingere Davide Nicola ad affidarli le chiavi del pacchetto arretrato del Grifone.



Soumaoro andrebbe così a completare un pacchetto difensivo composto a sinistra da Masiello ea destra da Biraschi. Più remota, al momento, l'ipotesi che insieme ai due italiani possa essere schierato Edoardo Goldaniga.