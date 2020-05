Aldo Spinelli annuncia l'addio al Livorno, ceduto ad un imprenditore olandese, e con esso a tutto il mondo del calcio.



Lo fa dalle colonne di Tuttosport, spiegando esplicitamente come anche un suo ritorno al timone del Genoa sia del tutto da escludere: "A Genova mi fanno questa domanda un giorno sì e l’altro anche - ha dichiarato l'ex numero uno rossoblù - E la mia risposta è sempre la stessa: no e poi no. Io al Genoa ho già dato e poi mi scoppierebbe la guerra in famiglia…Quell’esperienza ormai fa parte dei miei più cari ricordi ma adesso è giusto che a guidare questo club siano altri. Io sono un semplice tifoso".