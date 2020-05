E' ripartita questa mattina la stagione agonistica del Genoa.



Come previsto attorno alle dieci i cancelli del Pio-Signorini si sono riaperti per accogliere i giocatori rossoblù settanta giorni dopo l'ultima volta. Primi ad arrivare al centro sportivo i difensori Andrea Masiello, Cristian Romero e Cristian Zapata, raggiunti in un secondo tempo dai senatori Mattia Perin e Mimmo Criscito. Per tutti allenamenti in modalità rigorosamente individuale, con il distanziamento sociale come imperativo. Ogni calciatore si è cambiato da solo e al termine della propria seduta è tornato a casa propria senza farsi la doccia, lasciando spazio ai nuovi compagni nel frattempo giunti a Pegli. Una procedura che si ripeterà anche nei prossimi giorni.



Nel frattempo il capitano rossoblù ha avuto modo di celebrare il ritorno al lavoro con una storia sul proprio profilo Instagram coronata da una semplice didascalia: "Finalmente!".