Nonostante una situazione di classifica drammatica e la necessità di fare obbligatoriamente punti domenica prossima a Firenze, c'è chi in casa Genoa non perde l'ottimismo. È il caso, ad esempio, dell'ex presidente Aldo Spinelli che a margine di un evento tenutosi in città questo pomeriggio ha detto la sua sulle possibilità di salvezza dei rossoblù: "Io punterei non cento euro ma tutti i soldi che ho sull'eventualità che il Genoa si salvi".



Spinelli si dice poi convinto che al Genoa basti un pareggio al Franchi per garantirsi la permanenza in Serie A: "Credo che se l' Empoli va a vincere a Milano con l'Inter allora il calcio non ha più una logica. L'Inter si gioca 35 milioni di euro contro l'Empoli. Se vuole andare in Champions League deve vincere perché l'Atalanta con il Sassuolo non pensoo faccia passi falsi".