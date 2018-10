L'esonero di Davide Ballardini e la contestuale richiamata di Ivan Juric sulla panchina del Genoa non trovano condivisione in Aldo Spinelli, solitamente abituato ad appoggiare le decisioni del suo successore Enrico Preziosi.



​Intervenuto a Primocanale l'ex presidente rossoblù non ha infatti nascosto la sua sorpresa circa la scelta fatta dall'attuale numero uno del Grifone: "La sconfitta col Parma ha dato fastidio, questo sì - ha detto Spinelli riferendosi a Ballardini - ma Preziosi forse ha sbagliato a mandarlo via. Poteva dargli ancora un po' di tempo. In fondo Ballardini ha fatto 12 punti, un po' di fieno in cascina l'ha portato. Juric è bravo, speriamo che abbia fortuna perché l'ultima volta ne ha avuta poca. Credo che Preziosi veda in Juric il nuovo Gasperini".