All'indomani del divorzio da Andryi Shevchenko, il team manager del Genoa Johannes Spors ha spiegato i motivi che hanno portato all'esonero del tecnico ucraino: "Il rapporto con Sheva è sempre stato ottimo - ha assicurato il dirigente tedesco a La Gazzetta dello Sport - Ci siamo sempre detti tutto e abbiamo discusso su ogni cosa. Purtroppo i risultati e il gioco non miglioravano e mi sono accorto che la squadra non possedeva la giusta energia per la gara di Firenze. Così abbiamo preso una decisione rapida, mantenendo trasparenza nei confronti del tecnico. Contro la Fiorentina ci sarà Konko, allenatore bravo e talentuoso".