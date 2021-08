Il destino di Sam Lammers resta avvolto nella nebbia.



Nonostante Atalanta e Genoa abbiano già da tempo trovato l'intesa per il trasferimento temporaneo del centravanti in rossoblù, il giocatore non ha ancora dato il suo assenso al Grifone. E intanto dall'Olanda rimbalza la notizia del tentativo operato dal Feyenoord di riportare in patria il centravanti classe 1997.



Come riportato da Newsbeezzer.com, il club di Rotterdam nei giorni scorsi ha chiesto ufficialmente il ragazzo in prestito agli orobici, ricevendo però una risposta negativa: "​Lammers avrebbe voluto cambiare squadra ed era pronto anche ad abbassarsi lo stipendio - ha spiegato il dt del Feyenoord, Frank Arnesen - ma l'Atalanta ha bloccato tutto perché preferirebbe che l'ex giocatore del PSV restasse in Serie A".