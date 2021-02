Mentre il Verona deve ancora espletare il proprio impegno in questo turno di campionato, il Genoa può già pensare alla gara con gli scaligeri di sabato prossimo.



I rossoblù, reduci dal pareggio a reti bianche con il Torino, dopo la domenica di riposo sono già tornati ad allenarsi nella mattinata di oggi. Seduta che si ripeterà anche nel pomeriggio.



L'attenzione di Ballardini e del suo staff medico sarà focalizzato soprattutto sulle condizioni fisiche di Mimmo Criscito, uscito malconcio dalla sfida dell'Olimpico. Il guaio del capitano non pare molto grave ma la sua presenza con il Verona non è al momento sicuro. In compenso contro la banda di Juric il Grifone riabbraccerà Milan Badelj che ha scontato il turno di squalifica.