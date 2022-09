Lunga intervista questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport perAl quotidiano sportivo il centrocampista olandese ha spiegato innanzitutto i motivi che l'hanno spinto a tornare al Genoa un anno e mezzo dopo la sua prima esperienza in rossoblù: "Quando ero a Marsiglia pensavo di tornare in Italia eMi hanno chiamato, ne abbiamo parlato e. Sto bene, spero presto di poter provare cosa voglia dire giocare in un Marassi stracolmo".Per il Grifone l'etichetta di favorita dell'attuale cadetteria è quasi un obbligo. Ma per Strootman non rappresenta assolutamente un peso: "Perché mai dovrebbe pesare?. La A è il nostro obiettivo e penso che la società, i dirigenti e tutto il club ce lo dimostrino. Senza metterci pressione eIl 34enne non nasconde le ambizioni del Genoa ma neppure le difficoltà di un torneo con tanti grandi protagoniste: ", ma anche nella nostra rosa abbiamo elementi che hanno giocato o potrebbero stare in Serie A.Dovremo far vedere sempre di essere più forti dell’avversario. Ci sono squadre importanti, ma esistono le condizioni per far bene, senza scusanti".Un accenno, infine, anche al primo suo grande amore italiano, la. Ho visto la prima di campionato, c’erano 60mila spettatori. Ai miei tempi la squadra andava bene, ma ce n’erano la metà. Hanno fatto grandi acquisti e. Forse serviranno un paio d’anni per vincere lo Scudetto, ma la Roma deve giocare la Champions."