Kevin Strootman, colonna del Genoa, ha parlato a Il Secolo XIX in edicola stamattina della situazione attraversata dalla squadra rossoblù:

"Sono convinto che basterà una partita per ritornare ad essere la squadra che ha fatto bene a inizio stagione. Siamo in una fase difficile ma è arrivato il momento in cui dobbiamo e possiamo fare molto meglio".



Il mediano olandese è tornato sulle durissime parole indirizzate ai suoi calciatori da Alexander Blessin al termine della sfida di domenica persa a Perugia: "Il mister aveva ragione quando ha detto quelle cose. Se in settimana ci alleniamo in un modo, facciamo vedere che siamo in grado di fare certe cose e poi in una partita così importante ne facciamo altre, ha ragione se parla in un certo modo".



Strootman infine dice la sua anche sul ventilato ma poi non realizzato esonero di Blessin e di come l'episodio sia stato accolto dallo spogliatoio: "Queste non sono cose che ci devono riguardare. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro lavoro: gli unici responsabili siamo noi che andiamo in campo. Abbiamo fatto vedere a inizio anno che siamo una squadra con valori, con qualità, ma nelle ultime partite abbiamo fatto prestazioni non all'altezza. Questa non è colpa dell'allenatore, del presidente o del direttore, siamo noi che dobbiamo migliorare".