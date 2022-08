Prime parole da ri-giocatore del Genoa per Kevin Strootman che nel giorno del suo ritorno in rossoblù ha parlato della questione ai microfoni di Sky Sport: "C'erano altre squadre, ma non così interessanti per me. Il mio obiettivo era andare in Serie A, ma non mi volevano dopo l'anno brutto a Cagliari. Poi una settimana fa è arrivato il Genoa e ho pensato fosse la strada giusta. Poi loro hanno fatto di tutto per prendermi e sono molto contento di essere qui".



Il centrocampista olandese ha poi spiegato quali sono le motivazioni che lo accompagneranno in questa sua seconda parentesi al Grifone: "Voglio ripagare l'affetto dei tifosi, mi dispiace essere andato via. Sarà difficile ma dobbiamo riportare il Genoa dove deve stare. Voglio far vedere di essere ancora un giocatore e non un morto".