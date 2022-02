Il capitano di giornata Stefano Sturaro ha commentato ai microfoni di Dazn lo 0-0 ottenuto dal suo Genoa contro la Roma: "Quello di oggi è un punto importantissimo. Siamo venuti qui a giocarci la partita al massimo delle nostre possibilità. Sapevamo che avremmo incontrato una squadra fortissima che lotta per ben altri obiettivi. Abbiamo fatto una bella partita, soffrendo tutto assieme. Abbiamo provato a fargli male nelle occasioni ma non ce l’abbiamo fatta. Però, anche con un po’ di fortuna, siamo riusciti a portare a casa un punto importante".



Sturaro ha poi parlato delle speranze salvezza del Grifone: "Ci crediamo tutti sennò a gennaio avremmo chiesto la cessione. Chi è rimasto qua sa bene che dobbiamo fare qualcosa di speciale. Ogni partita dobbiamo cercare di prendere punti ed oggi ne è stata la dimostrazione. Per fare questo mezzo miracolo dobbiamo fare ancora qualcosa in più".